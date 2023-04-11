Уже 6 лет: Анастасия Ягужинская из фильма «Гардемарины, вперед!» показала тайную внучку

Татьяна Лютаева, известная по роли Анастасии Ягужинской из картины «Гардемарины, вперед!», держит личную жизнь в секрете. Но иногда актриса все-таки делится с подписчиками семейными фото — одно из них вызвало бурную реакцию в обществе.

Недавно Лютаева показала свою тайную внучку, дочку актрисы Агнии Дитковските. Нику скрывали от посторонних глаз шесть лет, поэтому снимок Татьяны Борисовны произвел такой фурор.

Свой пост Лютаева приурочила ко дню рождения внучки и сопроводила фотопоздравлением. На снимке рядом с Никой сидит ее старший брат Федор, которого Агния родила от Алексея Чадова. У девочки роскошные черные волосы, задорная улыбка и жгучие черные глаза. Подписчики не ожидали, что у Лютаевой такие взрослые внуки.

Кроме Ники и Федора у актрисы есть младшая дочь от ресторатора Богдана Панченко. Кто является отцом Ники, неизвестно. Все эти годы Агния тщательно скрывает его личность. По слухам, это влиятельный бизнесмен из Узбекистана по имени Амир. Но Дитковските никогда не комментировала эту информацию.