Уже 45 лет вместе: как выглядит жена Дроздова, с которой он случайно познакомился в подъезде

Татьяну известный телеведущий встретил в лифте. К тому моменту он уже 20 лет жил один: первая супруга ушла от него сама, ей не нравился характер Дроздова и его страсть к путешествиям. Как знатоку животных удалось построить свое счастье со второй попытки?

Когда Дроздов стал лицом программы «В мире животных», многие коллеги бились об заклад, что новой пассией ведущего станет девушка из экзотической страны. Оказалось, что любовь может поджидать в самых неожиданных местах.

Со второй супругой телеэксперт и профессор МГУ познакомился в подъезде своего дома в Орехове-Борисове. Татьяна тоже интересовалась животным миром. Сначала они вели долгие разговоры друг у друга в гостях, а позже поняли, что родство душ достойно быть узаконенным в столичном ЗАГСе.

Николай и Татьяна счастливы в браке уже более 45 лет, вместе воспитывают дочь и внуков, занимаются йогой и закаливаются. Как говорил ведущий в одном из интервью, ранняя любовь, воспеваемая в древнегреческих и древнеримских мифах, носит эротический характер. Поздняя же усложняется тем, что требует духовного родства, необходимости подобрать «ключик» к душе второй половинки. И чете Дроздовых это совершенно точно удалось.