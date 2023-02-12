Ужаснется каждая россиянка: гляньте, что сотворила с собой бывшая Тома Круза

Кэти Холмс, будучи всемирно известной актрисой, всегда привлекала к себе повышенное внимание общественности. Знаменитость может похвастаться большим количеством поклонников, перед которыми далеко не всегда предстает в выгодном свете.

Как минимум один выход бывшей жены Тома Круза в свет обернулся полным провалом. Холмс охотно позировала фотографам, даже не предполагая, что всего одна деталь станет причиной того, что ее поднимут на смех.

Все дело в том, что знаменитость выбрала крайне неудачную обувь. На одном из светских мероприятий Кэти появилась в эффектном сером брючном костюме и босоножках, которые и испортили всю картину.

На снимках, сделанных в тот день, отчетливо видно, что с собой сотворила звезда экрана. То ли размер обуви был неподходящим, то ли модель оказалась слишком неудобной, но Холмс пришлось подгибать пальцы, чтобы устоять на ногах. Зрелище это точно не из приятных и может ужаснуть любую представительницу прекрасного пола.