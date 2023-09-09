«Ужас»: Снаткина так опозорилась на красной дорожке, что людям смотреть противно
Испанский стыд обеспечен.
Звезды российского кино дружной стаей улетели в Сочи, на фестиваль контента «Новый сезон». Для селебрити это очередная возможность и себя показать, и на других посмотреть. Воспользовалась ею и Анна Снаткина.
Для актрисы выход на красную дорожку обернулся полным провалом. Брюнетка выбрала платье в пол из необычной ткани. Казалось, будто оно сшито из жидкого золота, но роскошью тут и не пахло.
Фасон наряда с драпировкой в области бедер подчеркнул лишний вес артистки и сделал ее фигуру бесформенной. И если коллеги, оценив неудачный аутфит знаменитости, прикусили язычки, то интернет-пользователи деликатно молчать не стали.
В Сети признались, что на позор супруги Виктора Васильева стыдно даже смотреть.
«Ужас», «При аккуратной груди такая повязка под животом только утяжеляет низ, делая фигуру грузной», «Этот непонятный хвост на животе все портит», «Вообще ни о чем. Моль», — пишут в Сети.