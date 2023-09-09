«Ужас»: Снаткина так опозорилась на красной дорожке, что людям смотреть противно

Звезды российского кино дружной стаей улетели в Сочи, на фестиваль контента «Новый сезон». Для селебрити это очередная возможность и себя показать, и на других посмотреть. Воспользовалась ею и Анна Снаткина.

Для актрисы выход на красную дорожку обернулся полным провалом. Брюнетка выбрала платье в пол из необычной ткани. Казалось, будто оно сшито из жидкого золота, но роскошью тут и не пахло.

Фасон наряда с драпировкой в области бедер подчеркнул лишний вес артистки и сделал ее фигуру бесформенной. И если коллеги, оценив неудачный аутфит знаменитости, прикусили язычки, то интернет-пользователи деликатно молчать не стали.

В Сети признались, что на позор супруги Виктора Васильева стыдно даже смотреть.