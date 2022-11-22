Увидев звезду «Интернов» сегодня, вздрогнет каждый: вы тоже его вряд ли узнаете

Давний хит «Интерны» многие и сегодня пересматривают с удовольствием. Интерес публики к актерам до сих пор остается. Больше всего поклонники поражены тем, как изменился Александр Ильин, сыгравший пофигиста Лобанова.

Теперь в нем практически невозможно узнать того горе-врача, которого третировал Андрей Быков. Актер отрастил бороду и стал выглядеть намного солиднее. После «Интернов» он снялся во многих успешных проектах, однако роль Лобанова до сих пор остается самой знаковой в его карьере. Актер появлялся в таких картинах, как «Легенда о Коловрате», «Таинственная страсть» и «Закрыть гештальт». В следующем году выйдет сериал «Робинзон» с Ильиным в главной роли. Также артист является основателем и солистом панк-группы «План Ломоносова». Возможно, это и стало причиной радикальной смены его имиджа. У Ильина даже есть татуировка с логотипом группы на груди, как пишет «Комсомольская правда ».

Александр состоит в гражданском браке с девушкой по имени Юлия. Идти в ЗАГС они не торопятся. Как-то актер признался, что штамп не имеет для него никакого значения. У пары двое маленьких сыновей.

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