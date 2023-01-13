Увидев звезду «Игры в имитацию» вас бросит в дрожь: что стало с актером в 27 лет

Историческая драма «Игра в имитацию» вышла в 2014 году и в одночасье сделала Алекса Лоутера всемирно известным актером. Он сыграл молодого Алана Тьюринга — великого английского математика и криптографа. Алексу на тот момент было всего 19 лет. После успеха картины «Игра в имитацию» Лоутер стал активно сниматься в кино. Он появился в фильмах «Прощай, Кристофер Робин», «Цирк уродов», а также в нашумевшем сериале «Черное зеркало». Сегодня Лоутер остается востребованным актером и получает главные роли в громких проектах.

Поразительно, но в свои 27 лет он выглядит точно так же, как и в 19. Секрет молодости кроется в его детском лице — круглые щечки, большие распахнутые глаза и миловидные черты. Именно поэтому годы пока не властны над Лоутером.

Его можно добавить в один список с Томасом Сэнгстером, известным по фильмам «Реальная любовь» и «Моя ужасная няня». Его внешность вообще не подвержена возрастным изменениям — в 32 года он выглядит точно так же, как и в 15.