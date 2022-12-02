Увидев сына Жан-Поля Бельмондо, вздрогнете: он смог прославиться на весь мир (фото)

Великолепный французский актер Жан-Поль Бельмондо было многодетным отцом. Официально у него четверо детей — три дочери и один сын. Судьба наследника сложилась удивительным образом: он мог стать звездой мирового спорта.

Поль родился в 1963 году и был младшим ребенком в семье Бельмондо и танцовщицы Элоди Константен. В юности он хотел стать актером, как и знаменитый отец. Поль снялся в таких картинах, как «Отверженные» и «Баловень судьбы», но затем решил посвятить себя спорту.

С юности Бельмондо-младший увлекался гонками. Уже в 16 лет он принимал участие в крупных соревнованиях, а позднее стал пилотом престижной «Формулы-1». Поль выступал за британскую команду March Engineering, и о нем писали в мировых спортивных новостях. Однако сын актера не достиг здесь никаких выдающихся результатов. Также Поль Бельмондо прославился скандальными отношениями с принцессой Монако Стефанией. По иронии судьбы, его возлюбленную увел Энтони Делон — сын легендарного французского актера Алена Делона.

Позднее Поль женился и стал примерным семьянином. Он не унаследовал от отца шарм и сексуальность, а его внешность можно назвать самой заурядной.