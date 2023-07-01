Увидев малышку, схватитесь за голову: дочь Урганта растет полной копией бабушки

У Ивана Урганта и Натальи Кикнадзе двое общих детей, Нина и Валерия. Младшую дочь телеведущий назвал в честь своей матери, актрисы Валерии Киселевой. Магия имени сработала на 100% — девочка растет полной копией своей бабушки.

Вторая дочь Ивана Урганта родилась вскоре после того, как шоумен потерял мать, поэтому над выбором имени для новорожденной девочки он долго не думал. В день рождения покойной матери Ургант опубликовал трогательный пост, в котором пишет о выборе имени для младшей дочки.

По словам Ивана, о беременности жены он узнал, когда вернулся с похорон матери. Тогда он и решил, что, если родится дочка, назовет ее в честь мамы. Девочка является полной тезкой бабушки Валерии Ивановны.

Ургант добавил, что замечает в Лере черты бабушки, хотят та была намного спокойнее. Подписчики эмоционально отреагировали на пост, наперебой отмечая, как сильно малышка похожа на бабушку — Лера унаследовала выдающийся нос и выразительные черты лица актрисы.