Увидев этого актера, опешит каждый: смирился с собственным лицом лишь к старости

Именно Ален Делон закрепил во французском, а позже и в мировом кино образ так называемого героя-любовника. Привлекательность актера была очевидна каждому: правильные черты лица и большие голубые глаза создавали фактуру классического красавчика. Вот только сам Делон быстро устал от ролей изнеженных плейбоев, ухажеров-воздыхателей и молодых дворян, мечтая показать драматического или неоднозначного персонажа.

Как выяснилось, хоть он и прагматично пользовался своей красотой, к этому дару он относился скептически. Позже он вспоминал, что много лет работал для того, чтобы коллеги, агенты, режиссеры и зрители перестали оценивать его только как «симпатичного парня». Делон же принял себя только лишь после очередной премьеры со своим участием, когда понял, что может играть и злодеев, используя контраст между яркой красотой и поведением в кадре.