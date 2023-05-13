«Увидел, ахнул»: провокация в «Диверсанте» не осталась без внимания

Последняя часть военного сериала «Диверсант» увидела свет в прошлом году. Многие поклонники шоу с нетерпением ждали новые выпуски, однако далеко не все остались в восторге от итогового результата.

Дело в том, что создатели проекта решили «воскресить» героя Владислава Галкина. Для этого они использовали современные компьютерные технологии: оцифровали скончавшегося актера, взяв его изображение из предыдущих фильмов, и добавили в фильм.

Зрители сериала были шокированы, когда увидели молодого Галкина на экране. Но еще большее недоумение амбициозная идея вызвала у отца артиста Бориса Галкина. По его словам, он так и не понял, зачем продюсеры пошли на этот рискованный шаг, а результат полностью разочаровал его.