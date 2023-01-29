Увела прямо со съемочной площадки: кто разрушил крепкий брак Фила из «Бригады»

Владимир Вдовиченков нарасхват не только у режиссеров, но и у противоположного пола. В личной жизни популярного актера всегда кипели нешуточные страсти, которые вполне сгодились бы для сюжета мыльной оперы.

Актер был три раза официально женат, прежде чем встретил Ольгу Филиппову. Со стороны возлюбленные, воспитывающие дочь Веронику, казались крепкой парой. По этой причине новость об их расставании прогремела как гром среди ясного неба.

Супруги долго не комментировали причину своего разрыва, но скрыть правду от публики все же не удалось. Оказалось, что крепкий брак Фила из «Бригады» разрушила его коллега по цеху. Елена Лядова увела артиста со съемочной площадки фильма «Левиафан», в котором они сыграли влюбленных.

Между звездами вспыхнули настоящие чувства, поэтому актер поспешил уйти из семьи. В 2015 году он женился на своей новой избраннице, с которой счастлив и по сей день.