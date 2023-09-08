Увела мужа у красавицы: Гундарева зря пыталась построить счастье на чужом горе

Наталья Гундарева закрепила за собой в кино образ простой русской женщины. Зрители обожали ее классических героинь за психологическую многогранность и сложность. Вдохновение для работы актриса искала в жизни, ведь ее отношения с противоположным полом сами могли бы стать основой для художественных фильмов.

Она была замужем трижды, кроме того имела множество неофициальных громких романов. Причем Гундарева даже не стеснялась разбивать чужие семьи. Например, Виктора Корешкова, своего партнера по сцене, она увела у красавицы-жены в 1979 году.

В то время актер состоял в браке с Натальей Хорохориной, звездой «Пиратов XX века». За ней ухаживало множество кавалеров, но она хранила верность мужу. А вот он изменил ей на гастролях в Ленинграде с Гундаревой, не устояв перед напором и обаянием артистки.

Вернувшись в Москву, Корешков собрал вещи и объяснился с женой. А уже спустя несколько месяцев он повел под венец новую пассию. Однако Гундарева зря пыталась построить счастье на чужом горе — эти отношения не продлились долго. Вскоре актриса разочаровалось в своем возлюбленном и ушла от него к коллеге Сергею Насибову.