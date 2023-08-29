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Увел из семьи молодую: дворецкий из «Моей прекрасной няни» нашел себе кое-кого получше Жанны Аркадьевны

29 августа 2023 13:00
Увел из семьи молодую: дворецкий из «Моей прекрасной няни» нашел себе кое-кого получше Жанны Аркадьевны

Чувства оказались сильнее всего.

После развода с первой женой Борис Смолкин опустил руки. Друзья пытались «сосватать» актера, но чувств к невестам не возникало. И когда звезда сериала «Моя прекрасная няня» совсем отчаялся наладить личную жизнь, то встретил ту самую.

На экране дворецкий оказывал знаки внимания Жанне Аркадьевне, а в жизни нашел себе кое-кого получше. Уже немолодой артист влюбился в Светлану, которая моложе на 23 года. И вдобавок ко всему она была замужем.

Перед знаменитостью встал выбор: увести возлюбленную из семьи, утащив ее в свое «старческое одиночество», либо навсегда исчезнуть из поля ее зрения. Борис выбрал второе, а судьба предпочла первый вариант.

Избранница артиста ушла к нему от мужа, а после влюбленные узаконили свои отношения. Если бы не этот роман, единственная дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис осталась бы без партнера на льду и любимого мужчины.

Во втором браке у Смолкина появился сын Глеб, который стал известным фигуристом. По слухам, в прошлом году спортсмен и наследница Снежной королевы поженились в Америке, но в звездном семействе эту информацию не комментируют.

Увел из семьи молодую: дворецкий из «Моей прекрасной няни» нашел себе кое-кого получше Жанны Аркадьевны
Фото: legion-media.ru, Кадр из сериала «Моя прекрасная няня» (2004-2009), кадр из телешоу «Судьба человека» на канале Россия 1
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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