Увел из семьи молодую: дворецкий из «Моей прекрасной няни» нашел себе кое-кого получше Жанны Аркадьевны

После развода с первой женой Борис Смолкин опустил руки. Друзья пытались «сосватать» актера, но чувств к невестам не возникало. И когда звезда сериала «Моя прекрасная няня» совсем отчаялся наладить личную жизнь, то встретил ту самую.

На экране дворецкий оказывал знаки внимания Жанне Аркадьевне, а в жизни нашел себе кое-кого получше. Уже немолодой артист влюбился в Светлану, которая моложе на 23 года. И вдобавок ко всему она была замужем.

Перед знаменитостью встал выбор: увести возлюбленную из семьи, утащив ее в свое «старческое одиночество», либо навсегда исчезнуть из поля ее зрения. Борис выбрал второе, а судьба предпочла первый вариант.

Избранница артиста ушла к нему от мужа, а после влюбленные узаконили свои отношения. Если бы не этот роман, единственная дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис осталась бы без партнера на льду и любимого мужчины.

Во втором браке у Смолкина появился сын Глеб, который стал известным фигуристом. По слухам, в прошлом году спортсмен и наследница Снежной королевы поженились в Америке, но в звездном семействе эту информацию не комментируют.