Увел чужую невесту из-под венца: как выглядит жена пухляша из «Я худею»

Евгений Кулик относится к числу самых популярных молодых актеров. Сериалы «Остров», «Нищеброды» и «Самоизоляция», фильмы «Я худею» и «Елки 8» сделали из шоумена настоящую звезду экрана и популярного видеоблогера. При этом о личной жизни Кулика известно достаточно мало, но в своих социальных сетях он регулярно появляется вместе с красавицей-женой.

История знакомства Евгения и его супруги Ригины Гайсиной сама достойна киновоплощения. Однажды артиста позвали в качестве тамады на свадьбу, а его контакты нашли в социальных сетях. И в процессе подготовки к торжеству Кулик вдруг заметил, что невеста не уверена в том, правильно ли она поступает.

Спустя всего несколько дней свадьбу вообще отменили, а вскоре Ригина сама написала Евгению и пригласила его на свидание. С того времени влюбленные предпочитают больше не расставаться.

Сам актер говорит, что его жена — женщина решительная, даже предложение пожениться тоже исходило от нее: Ригина просто устала ждать, пока любимый «дозреет». Это вполне в характере девушки, которая предпочитает не жить на деньги мужа, а имеет собственный бизнес, связанный с дизайном одежды.