«Уважайте себя!»: поведение Аллочки из «Универа» привело россиян в ярость

Мария Кожевникова нашла свое личное счастье с бизнесменом Евгением Васильевым. Влюбленные начали встречаться летом 2013 года и за время отношений у них родились три сына — Иван, Максим и Василий. При этом они так и не зарегистрировали отношения официально, что шокировало ее поклонников.

Как призналась артистка, она уверена, что отсутствие штампа в паспорте не вредит их отношениям. В честь очередной годовщины их романа она поделилась трогательным снимком с возлюбленным, а в подписи отметила, что счастлива и без похода в ЗАГС.

«Пора марафон уже организовывать „Как удерживать мужа без штампа в паспорте“», — смеется Кожевникова.

Подписчики артистки не оставили без внимания запись. В комментариях фанаты раскритиковали звезду «Универа». По их мнению, она просто не уважает себя, раз соглашается на такие условия жизни, а в будущем обязательно столкнется с проблемами, когда их отношения закончатся.