Уважаемый в США человек: как живет дочь Николаева, которая старше жены композитора

Игорь Николаев впервые стал отцом в 18 лет, когда еще был женат на своей однокласснице Елене Кудряшевой. Сегодня музыкант счастлив с Юлией Проскуряковой, которая на четыре года младше его старшей наследницы — тоже Юлии. Уже давно она живет за границей, где смогла построить карьеру.

Было время, когда дочь композитора пыталась покорить российский шоу-бизнес. Она написала несколько песен для ряда знаменитых певиц, снялась в клипе Аллы Пугачевой, выступала сама. И вроде бы все шло благополучно, как вдруг Николаева резко поменяла свою жизнь.

Юлия уехала в США, где стала уважаемым человеком. Она выучилась на фармацевта, а, как известно, в этой стране с большим почтением относятся ко всем без исключения медработникам. И если профессиональных успехов достичь удалось, то с личной жизнью творится беда.

К своим 44 годам Николаева так и не сделала своего знаменитого отца дедом. Мужа у женщины также нет. Чтобы не чувствовать себя одинокой в своем просторном доме, она живет с тремя кошками и собакой.