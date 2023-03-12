Уварова получила жирный бонус от роли Пушкаревой: никогда не догадаетесь какой

Нелли Уварова прославилась в роли Кати Пушкаревой в сериале «Не родись красивой». Миллионы зрителей были шокированы перевоплощением артистки, которая, как оказалось, была только рада предстать на экранах в образе дурнушки.

Дело в том, что в первый день ортодонт поставил Уваровой систему брекетов для роли. Продюсеры были уверены, что артистка будет каждый день надевать временные брекеты и так пройдут все съемки, но уже после начала работы их планы изменились. Как оказалось, артистке действительно нужно выравнивать зубы, и стоматолог предложил ей поставить постоянные скобы и не мучиться с временными.

В итоге все время съемок Уварова проходила с настоящими брекетами. За счет кинокомпании, как пишет «Комсомольская правда », она бесплатно исправила себе зубы. Обычно же стоимость такого лечения составляет примерно полторы тысячи долларов.