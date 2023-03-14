Утянулась так, что смотреть больно: народ в ужасе от одного взгляда на Сальму Хайек

Чуть ли не каждый выход Сальмы Хайек в свет становится предметом горячего обсуждения. Появление актрисы в театре Dolby в Лос-Анджелесе на церемонии «Оскар» не стало исключением.

Для торжественного мероприятия знаменитость выбрала длинное блестящее платье ярко-оранжевого оттенка. Судя по всему, артистка хотела привлечь внимание публики к своей стройной талии — и ей это удалось. Многие отметили, что голливудская дива утянулась так, что на нее больно смотреть.

Досталась порция едкой критики и 15-летней дочери звезды Валентине, которая решила составить матери компанию. Произвести фурор звездной наследнице не удалось. Позируя фотографам, она выглядела несчастной и подавленной. К тому же хейтеры прошлись и по внешним данным юной светской львицы, которые якобы оставляют желать лучшего.