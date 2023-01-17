Утер нос Джастину Биберу: главному моднику Словении 76 лет (видео)

Стиль — удел не только молодых, и это на своем примере доказал 76-летний житель Словении. В Сети он известен под ником Gramps. Мужчина стал настоящей звездой соцсетей благодаря своим модным аутфитам. Его внук Янник Дифенбах первым обратил внимание на молодежный стиль дедушки и решил сделать несколько крутых фотографий. С этого момента 76-летний словенец начал свой путь к мировой славе.

Gramps не только создает уникальные модные образы, но и и повторяет стиль знаменитостей. Он успешно подражал Канье Уэсту, Джастину Биберу и даже Кайле Дженнер. Стоит признать, что Gramps ничуть не уступает «оригиналам», а по харизме даже их превосходит.

Гардероб словенца включает в том числе и люксовые вещи. Кроме того, у дедушки есть собственный бренд под названием Bygramps. Он выпускает модные футболки, кепки, худи и свитера с собственным изображением. А еще бренд производит эксклюзивные украшения. Мерч успешно раскупается.

Gramps — завсегдатай соцсетей. Он часто делится с подписчиками милыми фото и видео из семейной жизни. Дедушка выглядит очень счастливым. Еще бы, ведь не всем удается в 76 лет стать лицом собственного бренда!