Усы остались неизменны: вы ахнете, увидев 69-летнего Халка Хогана сегодня

Халк Хоган, настоящее имя которого Терри Боллеа, прославился благодаря рестлерским телешоу. Хоган стал не только выдающимся борцом и завоевал 12 поясов чемпионата мира по рестлингу – он еще актер и продюсер большого кино.

Сейчас спортсмену 69 лет. Несмотря на внушительный возраст, он продолжает тренироваться и держит себя в форме. Также Халк Хоган успешный бизнесмен. Его состояние оценивается в 25 миллионов долларов: у него свой магазин фанатской атрибутики Hogan’s Beach и бар Hogan’s Hangout.

В личной жизни у Хогана тоже все в порядке. У рестлера двое детей от первого брака – дочь Брук и сын Ник. А в 2010 году Халк Хоган женился на женщине по имени Дженнифер МакДэниэл – супруга младше Халка на 20 лет.