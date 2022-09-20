Устроила шоу на похоронах: оскандалившуюся Меган Маркл вывели на чистую воду

Меган Маркл пошла наперекор всем и явилась на похороны Елизаветы II. При этом она оказалась единственной из членов королевской семьи, кто, провожая монарха в последний путь, пустил скупую слезу. Но в искренность скорби супруги принца Гарри поверили не все.

В Сети пишут, что Маркл устроила дешевое шоу на похоронах. Этой точки зрения придерживается и Лена Миро. В новой публикации своего ЖЖ светская обозревательница вывела оскандалившуюся Меган на чистую воду.

Блогер отметила, что свой спектакль герцогиня разыграла для единственного зрителя — принца Гарри. Как верная жена Меган сделала все, чтобы создать видимость того, что разделяет горе своего возлюбленного. «Стоит рука об руку с мужем. И в горе, и в радости. Как умеет, так и стоит», — заметила Миро.

При этом она уточнила, что на чувствах остальных родных и близких ныне покойной королевы Маркл было совершенно наплевать. После своей постановки под названием «Похороны королевы» герцогиня, по уверению блогера, как ни в чем не бывало «утащит» своего благоверного подальше от его родственников, к которым она, как известно, не питает ни малейшей симпатии.