Устоять перед таким красавцем невозможно: сын Жади и Лукаса влюбит в себя любую

Съемки в сериале «Клон» сблизили Джованну Антонелли и Мурило Бенисио настолько, что у них появился сын Пьетро. Вскоре после его рождения пара распалась, и звездный наследник остался с матерью.

Несмотря на это, актер старается активно участвовать в жизни уже повзрослевшего сына. В свое время Бенисио воспротивился тому, чтобы его бывшая жена уехала вместе с новым возлюбленным в Америку и забрала с собой Пьетро. Артист был не готов расставаться с наследником.

Между тем поклонники заметили, что исполнитель роли Лукаса не любит вдаваться в подробности личной жизни. Но все же в своих социальных сетях он показал интернет-пользователям Пьетро, которому стукнуло вот уже 17 лет. Многие отмечают, что сын знаменитостей вырос настоящим красавцем, который влюбит в себя любую.