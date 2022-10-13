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Устоять перед таким красавцем невозможно: сын Жади и Лукаса влюбит в себя любую

13 октября 2022 17:30
Устоять перед таким красавцем невозможно: сын Жади и Лукаса влюбит в себя любую

В Сети обсуждают внешность звездного наследника.

Съемки в сериале «Клон» сблизили Джованну Антонелли и Мурило Бенисио настолько, что у них появился сын Пьетро. Вскоре после его рождения пара распалась, и звездный наследник остался с матерью.

Несмотря на это, актер старается активно участвовать в жизни уже повзрослевшего сына. В свое время Бенисио воспротивился тому, чтобы его бывшая жена уехала вместе с новым возлюбленным в Америку и забрала с собой Пьетро. Артист был не готов расставаться с наследником.

Устоять перед таким красавцем невозможно: сын Жади и Лукаса влюбит в себя любую

Между тем поклонники заметили, что исполнитель роли Лукаса не любит вдаваться в подробности личной жизни. Но все же в своих социальных сетях он показал интернет-пользователям Пьетро, которому стукнуло вот уже 17 лет. Многие отмечают, что сын знаменитостей вырос настоящим красавцем, который влюбит в себя любую.

«У него улыбка матери», «Какой привлекательный», «Такой симпатичный», — пишут фолловеры под снимком Пьетро.

Фото: Кадр из сериала «Клон», 2001-2002, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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