Устоять перед ними невозможно: самые красивые женщины рождаются под этим знаком Зодиака

Понятие “красота” субъективно, однако сложно оспорить тот факт, что чаще всего взгляды окружающих притягивают люди с правильными чертами лица. Порой, глядя на очередную красотку, мы задаемся вопросом: в чем секрет ее притягательности? Быть может, она знает какой-то бьюти-секрет, недоступный простым смертным? По мнению астрологов, причина кроется в знаке зодиака. Женщины, рожденные под определенным созвездием, могут похвастаться безупречной внешностью гораздо чаще, чем соседки по гороскопу. Рассказываем, кто же эти счастливицы.

Весы

В том, что уроженки воздушного знака считаются самыми привлекательными, нет ничего удивительного, ведь Весам покровительствует Венера - планета, названная в честь богини любви и красоты. Именно она способствует природному изяществу и совершенству своих подопечных, а также их удивительной притягательности для противоположного пола.

Женщины, рожденные под этим знаком, обладают выразительной и благородной внешностью, безупречной осанкой и изысканными манерами.

Дамы-Весы могли бы без всякой подготовки отправиться на ужин с монархом и быть на высоте, при этом их нельзя назвать чопорными, напротив, они всегда искренние, легкие и удивительно приятные в общении.

Врожденное очарование - вот то, что отличает уроженок воздушного знака от соседок по гороскопу. Им достаточно улыбнуться, взмахнуть ресницами, поправить прядь волос на виске - и вот уже все мужчины в радиусе десятка метров падают к их ногам, а женщины копируют приемы обольщения или зеленеют от плохо скрытой зависти и тщетно пытаются испепелить взглядом.

Под знаком Весов родились красивейшие женщины мира.

Иконы стиля прошлого века - Брижит Бардо (28 сентября) и Катрин Денев (22 октября) до сих пор кружат головы поклонникам. Моника Беллуччи (30 сентября) и Кейт Уинслет (5 октября) в свое время произвели фурор на экране, да и теперь могут заткнуть за пояс любую старлетку.

Многие дамы, появившиеся на свет под этим знаком, обладают поистине аристократической внешностью. Недаром Ребекка Фергюсон (19 октября) сыграла королеву Англии Елизавету Вудвилл в популярном историческом сериале “Белая королева”, а Кэтрин Зета-Джонс (25 сентября) на заре актерской карьеры предстала на экране в образе Екатерины II.

Среди уроженок знака немало и звезд отечественного шоу-бизнеса.

Рыжеволосая красотка Анастасия Стоцкая (7 октября) с момента появления на эстраде не знает себе равных, а Лидия Вележева (2 октября) сыграла в кино множество роковых женщин - чего стоит только Настасья Филипповна в экранизации романа Достоевского “Идиот”.