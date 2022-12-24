Устоять невозможно: внешность дочек Дольфа Лундгрена вызывает восхищение мужчин и зависть женщин

Пока они только в начале своего творческого пути.

Дольф Лундгрен построил не только успешную карьеру актера и спортсмена, но и смог воспитать двух прекрасных дочерей. Девочки выросли настоящими красавицами: голубоглазые блондинки со спортивным телосложением. Такой внешности позавидует любая женщина, а молодые люди точно будут вставать в очередь, чтобы сделать предложение руки и сердца.

Старшая дочь Ида решила пойти по стопам отца. Она стала настолько привлекательной, что модельные агентства предложили ей несколько успешных рекламных контрактов.

Позже девушке представилась возможность сняться в двух фильмах своего отца, и, похоже, что начинающая актриса удачно справилась.

Младшая дочь Грета решила проявить себя в социальных сетях и активно ведёт свой блог. Девушка пока не нашла себя и постоянно пробует что-то новое.