Устами потомка Сулеймана: назван главный ляп создателей «Великолепного века»

Сериал «Великолепный век» прогремел не только в Турции, но и на международном уровне. Миллионы зрителей по всему миру следили за отношениями султана Сулеймана и его наложниц. Особое место среди них занимала славянская рабыня Александра, которая после принятия ислама получила имя Хюррем. Интерес вызывал и тот факт, что история была основана на реальных событиях.

Неудивительно, что после выхода проекта в 2014 году турецкие журналисты решили выяснить, как относятся к экранным сценам настоящие потомки султана. И, как оказалось, сюжет вызвал вопросы у наследников. Они даже обнаружили главный ляп создателей «Великолепного века».

Селахаддин Османоглу — один из потомков султана — удивился тому, что его предок часто был показан в интерьерах гарема. Он напомнил, что Сулейман за 46 лет во главе империи преодолел верхом более 48 тысяч километров. Поэтому большая часть времени его правления пришлась на путешествия, а не на романы с наложницами. И уже только из-за этого недостатка сериал нельзя считать историческим. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на слова наследника султана.