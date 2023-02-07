Усталый пенсионер: с новым лицом красавчика Хью Гранта сложно смириться (фото)

Потрясающий актерский талант сделал Хью Гранта одной из самых ярких звезд Голливуда. За свою карьеру он примерил на себя огромное количество самых разных образов и в каждом из них был по-своему великолепен.

Вот только годы не пощадили кумира миллионов. В молодости Грант слыл тем еще сердцеедом: дамы сами очаровывались артистом, который всегда был невероятно красив и притягателен. Теперь же все изменилось.

Глядя на новые фотографии Гранта, интернет-пользователи не без сожаления отмечают, что с его новым лицом невозможно смириться. Актер больше не производит впечатление секс-символа. Напротив, он похож на усталого пенсионера, который мечтает лишь о том, чтобы его поскорее оставили в покое.

Между тем звезда экрана не намерен делать что-либо со своей внешностью. Грант не раз признавался, что выступает против пластических операций или инъекций ботокса, которыми злоупотребляют многие его коллеги по цеху.