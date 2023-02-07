Усталый пенсионер: с новым лицом красавчика Хью Гранта сложно смириться (фото)
Актер не готов на эксперименты с внешностью.
Потрясающий актерский талант сделал Хью Гранта одной из самых ярких звезд Голливуда. За свою карьеру он примерил на себя огромное количество самых разных образов и в каждом из них был по-своему великолепен.
Вот только годы не пощадили кумира миллионов. В молодости Грант слыл тем еще сердцеедом: дамы сами очаровывались артистом, который всегда был невероятно красив и притягателен. Теперь же все изменилось.
Глядя на новые фотографии Гранта, интернет-пользователи не без сожаления отмечают, что с его новым лицом невозможно смириться. Актер больше не производит впечатление секс-символа. Напротив, он похож на усталого пенсионера, который мечтает лишь о том, чтобы его поскорее оставили в покое.
Между тем звезда экрана не намерен делать что-либо со своей внешностью. Грант не раз признавался, что выступает против пластических операций или инъекций ботокса, которыми злоупотребляют многие его коллеги по цеху.