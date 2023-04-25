Устал открещиваться от сына Стоцкой: Киркоров признал и без того очевидный слух

Анастасия Стоцкая стала мамой в 2011 году, когда на свет появился ее сын Александр. Поклонники были шокированы: наследник певицы с ранних лет стал точной копией Филиппа Киркорова. При этом прославленный артист старательно открещивался от родства с юным Сашей, несмотря на то, что ранее публика предполагала роман между музыкантами.

По словам Киркорова, такая схожесть — это просто совпадение, а он точно не является отцом сына Стоцкой. После многочисленных вопросов от журналистов он даже отказывался обсуждать эту тему. Однако не так давно артист все же прокомментировал ситуацию.

Как оказалось, Александр, которому в этом году исполняется 12 лет, похож на Киркорова не просто так. Артист уверен, что в то время он переживал тяжелый жизненный период и был очень близок со Стоцкой, которая практически спасла его. И именно поэтому Саша так сильно на него похож.

«Вы представляете, насколько кармически мы были вместе. Настя меня спасала в тот период от крайней черты», — цитирует слова исполнителя «Комсомольская правда ».

При этом Киркоров не скрывает, что они со Стоцкой могли бы стать прекрасной парой и до сих пор были бы вместе. Но он так и не решился начать эти отношения.