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Успех сериала был неминуем: главный секрет «Сватов» раскрыла Олеся Железняк

25 августа 2022 07:15
Успех сериала был неминуем: главный секрет «Сватов» раскрыла Олеся Железняк

Актриса рассказала, почему проект прогремел и стал народным.

Сериал «Сваты», вышедший на экраны в 2008 году, получил такой отклик среди зрителей и высокие рейтинги, что создатели тут же решили продлить его на следующий сезон. За ним последовали все новые и новые серии. В итоге «Сваты» превратились в настоящую франшизу из семи сезонов основного проекта, новогоднего мюзикла, мультсериала, спин-оффа «Байки Митяя», кулинарной телепередачи и пары документальных картин.

В 4-м сезоне сериала к актерскому составу присоединилась Олеся Железняк, сыгравшая соседку Ларису. О работе на площадке она до сих пор вспоминает с теплотой: по ее словам, актеры стали друг для друга настоящей семьей, обсуждали реальную жизнь и делились советами.

Что же касается популярности проекта, то Олеся считает, что этот успех был неминуем. Ведь, по ее мнению, сюжет «Сватов» настолько бесхитростен и прост, что история становится близка каждому зрителю.

«Высокохудожественности там нет. Но есть любовь и радость жизни», — пояснила актриса на телепрограмме «Мой герой».

Фото: Legion-Media, кадр из сериала
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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