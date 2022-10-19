Ушла на пике славы: почему звезда фильма «Дом, в котором я живу» распрощалась с кино

Жанна Болотова часто играла в картинах своего ныне покойного супруга — режиссера Николая Губенко. Актриса стала настоящей легендой советского кинематографа. Наиболее известные проекты с ее участием — это фильмы «Из жизни отдыхающих», «Дом, в котором я живу», «Подранки». Однако успешная карьера знаменитости неожиданно оборвалась.

Впрочем, неожиданным это было для поклонников Болотовой, но не для нее самой. Однажды свой уход из кино актриса объяснила тем, что решила посвятить себя любимому мужчине. Со временем выяснилось, что тогда звезда экрана слукавила. В одном из интервью Болотова подчеркнула, что, действительно, не могла бросить мужа на произвол судьбы, взвалив на него домашние хлопоты. Но была и другая причина, по которой артистка оставила кинематограф.

«Мне не предлагали хороших сценариев», — заметила она в беседе с АиФ . Кроме того, Болотова уточнила, что в последний раз снялась в картине Губенко, когда ей было 43 года. По уверению знаменитости, уже тогда она ощущала, что сил для работы у нее осталось не так уж много, что тоже сыграло свою роль.