Ушел из профессии не просто так: судьба «Жени Лукашина» была предопределена

Уже давно ни один Новый год в российской семье не обходится без фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». Зрители по-прежнему с упоением наблюдают за приключениями Жени Лукашина. Легендарную роль исполнил актер Андрей Мягков. Он навсегда остался в памяти как тот самый незадачливый персонаж из рязановской комедии, перепутавший чужую квартиру со своей.

Однако в реальности Мягков совсем не походил на легкомысленного и инфантильного Лукашина. Артист вел закрытый образ жизни и редко давал интервью. Главным человеком для него всегда оставалась любимая супруга Анастасия Вознесенская. Когда она серьезно заболела, Мягков посвятил себя заботе о жене и перестал играть в спектаклях. Хотя и до этого он редко выходил на сцену.

За несколько лет до смерти Мягков стал настоящим затворником. Удивительно, но на заре своей карьеры он сыграл послушника монастыря Алешу Карамазова в экранизации романа Достоевского. Актер отчасти повторил судьбу своего персонажа. Как признавалась его ученица Янина Лисовская, сыгравшая Людку в фильме «Любовь и голуби», с годами Мягков разочаровался в актерском ремесле. Ее слова передает издание «7 дней».