Ушел, хлопнув дверью: вот почему Меньшов променял Алентову на другую

Вера Алентова откровенно рассказала о своей личной жизни. После рождения дочери Юлии они с Владимиром Меньшовым несколько лет не жили вместе.

Свадьбу пара сыграла с однокурсниками на последние 20 рублей. После этого они восемь лет жили в разных общежитиях. Только после рождения ребенка Московский драматический театр имени Пушкина, где работала Алентова, выделил квартиру.

К тому моменту отношения разладились, и супруги решили пожить раздельно. Быт, маленький ребенок и «понаехавшие» усложнили их отношения. Знаменитости решили, что им будет легче, если они не будут вместе. И сначала это было правдой.

Актриса призналась, что они пытались создать другие семьи, но ощущение большой и чистой любви не позволяло им сделать последний шаг. Если бы у Меньшова родился ребенок от другого брака, она никогда не согласилась бы на воссоединение.

Несмотря на разрыв, Алентова прописала мужа в квартире, которую ей выделил театр, хотя многие говорили, что это неверный шаг. Они также не оформили официальный развод, так как режиссер начал выезжать за границу, а это могло помешать ему.

Все вернулось на свои места, когда они проводили дочь в школу 1 сентября и вернулись домой вместе.

Тогда Алентова сказала: