«Усатого няня» теперь не узнает ни один россиянин: вот что с ним стало

Сергей Проханов стал известен благодаря роли в фильме Владимира Грамматикова «Усатый нянь». Артист запомнился фанатам со всей страны не только своим талантом, но и яркой внешностью: высокий студент с густыми усами и непокорной прической сразу же полюбился зрительницам. Поклонницы осыпали его признаниями в любви, но артист никак не реагировал на их знаки внимания, а однажды пропал с экранов.

Как оказалось, знаменитость решил сконцентрироваться на собственном театре. В 1990 году актер принимает участие как режиссер в создании рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда», а на заработанные деньги открывает «Театр Луны», которому посвящает все свое время. За время работы проекта на его сцене появляются постановки российских и зарубежных классиков, а со временем театр завоевывает верную армию поклонников.

Сегодня знаменитость по-прежнему полностью отдает все силы собственному детищу. При этом в режиссере уже невозможно узнать того самого студента Кешу, который волею судеб оказывается на работе в детском саду. Артист давно сбрил усы, его прическа стала намного аккуратнее, а сам он страдает от лишнего веса.