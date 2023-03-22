Усача из сериала «Физрук» не узнать: преображение актера заставит сердце биться чаще

Даниил Вахрушев громко заявил о себе, снявшись в популярном сериале «Физрук». В нем у талантливого актера была не самая лучшая роль: ему довелось играть скромного усача Валентина, безответно влюбленного в главную героиню.

Тогда многие и подумать не могли, как сильно артист изменится со временем. За прошедшие пять лет с момента завершения сериала Вахрушев не только возмужал, но и превратился из школьника-неудачника в символ целого поколения.

В это непросто поверить, но артист засветился в сериале «Король и Шут», где воплотил легендарного музыканта Балу. Такого поворота событий зрители не ожидали. Теперь в Сети горячо обсуждают новый образ Вахрушева, которого попросту не узнать. Актеру же остается лишь купаться в лучах собственной славы и наслаждаться вниманием поклонниц, в ряду которых заметно прибыло.