Уроков больше не будет: выходка Меган Маркл шокировала даже ее учителя по этикету

Меган и Гарри можно с уверенностью назвать одной из самых скандальных пар нашего времени. Хотя с самого начала никто даже не мог подумать, что события будут развиваться таким образом. Актриса и принц познакомились вовсе не случайно, их сводили намеренно. И первые несколько месяцев пара тщательно скрывала свои отношения, чтобы уберечь их от вездесущих репортеров и лишних пересудов. Однако со временем все изменилось.

Сейчас пара то и дело выворачивает наизнанку не только свое грязное белье, но и подробности жизни британской королевской семьи. Отношение людей к такому поведению Гарри и Меган крайне неоднозначное. С одной стороны, всем любопытно узнать что-нибудь интересное о Виндзорах, а с другой — даже самые заядлые циники прекрасно понимают, что Меган в своем стремлении очернить семью мужа заходит слишком далеко.

Такого же мнения придерживается и Эдмунд Фрай. Он владеет кофейней в Пасадене, которая известна на весь мир, и в свое время не просто поддерживал Маркл, но и обучал ее правилам этикета. Мужчина признался в своем интервью The Sun, что поведение Меган недопустимо даже для обычного человека, а для члена королевской семьи тем более. Ни один воспитанный человек не позволит себе таких шокирующих выходок. Не поддержали поведение Меган и другие клиенты Эдмунда, а значит, больше уроков для Меган точно не будет.