Урганту приписывали роман с известной актрисой: с кем он встречался на самом деле (фото)

Личная жизнь шоумена Ивана Урганта была и остается объектом повышенного внимания. Яркий и харизматичный ведущий всегда пользовался успехом у женщин, но порой общественность приукрашала рассказы о его похождениях.

Урганту приписывали роман с актрисой Эмилией Спивак. Они снимались вместе в картине «Трое и Снежинка», где сыграли влюбленных. Поклонники не сомневались, что эта экранная химия возникла неспроста и что артисты в реальной жизни тоже встречаются. Однако Спивак опровергала эти слухи. Она призналась, что на съемочной площадке между ними возникла дружба, но эти отношения не вылились в нечто большее.

А вот настоящей пассией Ивана была его коллега Татьяна Геворкян. Они познакомились в офисе одного телеканала, где вместе работали. Геворкян на тот момент была знаменита, а вот об Урганте мало кто слышал. Но, несмотря на разницу в статусе, Татьяна влюбилась в Ивана. Они прожили вместе пять лет, но дело так и не дошло до ЗАГСа. В итоге ведущие расстались — Геворкян перестала доверять своему партнеру.

Сегодня Татьяне 49 лет. Она по-прежнему работает на телевидении и остается в прекрасной форме. Свою личную жизнь Геворкян тщательно оберегает от посторонних.