Ургант обомлел: из-за чего Басков на всю страну сцепился с известным ведущим

Николай Басков никогда не отличался излишней скромностью. «Золотой голос России» неоднократно признавался, что считает себя лучшим певцом на эстраде и не принимает никаких аргументов против. Над самовлюбленным исполнителем решили подшутить в «Вечернем Урганте».

В эфире программы Иван Ургант отметил, что его звездный гость был популярен еще два десятилетия назад. Внезапно в разговор вмешался второй ведущий Дмитрий Хрусталев, дерзко заявивший:

«Ну и что?».

Баскова реплика бывшего участника Comedy Woman не на шутку разозлила.

Разъяренный вокалист возразил:

«Ты стань в 21 звездой».

Но у Хрусталева был свой козырь в рукаве, ведь комик с 19 лет разъезжает по всей стране. В перепалку пришлось вмешаться Урганту, шутливо сказавшему, что его коллега рано стал звездной, «но и закончил очень рано». На этом конфликт был исчерпан.