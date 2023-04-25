«Уральские пельмени» на грани распада: вот что известно о происходящем за кадром

«Уральские пельмени» стали единственной командой КВН, которая после ухода из клуба продолжает радовать поклонников своими выступлениями. Артисты регулярно представляют новые программы, а их шоу могут похвастаться весьма высокими рейтингами. При этом внутри коллектива последнее время церит далеко не самая душевная обстановка.

Как признался Андрей Рожков, звезды «Пельменей» за годы карьеры заметно устали друг от друга. Они регулярно вынуждены видеться из-за работы, поэтому не так давно начали отдаляться. Например, свой день рождения Рожков решил праздновать без любимых коллег.

«Так часто встречаемся, что в остальное время стараемся отдыхать друг от друга», — цитирует слова юмориста «Комсомольская правда ».

Неожиданные новости не стали шоком для преданных поклонников коллектива. Дело в том, что конфликты внутри «Пельменей» случаются далеко не в первый раз. Так, в 2015 году Сергей Нетиевский со скандалом покинул команду и в течение нескольких лет судился с бывшими коллегами.