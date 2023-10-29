«Упала в обморок после этих слов»: из-за чего дочь отрекалась от Прокловой

Елена Проклова пролила немало слез из-за выходки дочери. Актриса нанесла Арине страшную обиду — в семье разразился нешуточный скандал.

Звездной наследнице было 12 лет, когда она узнала, что ее мама собралась замуж во второй раз. Тогда девочка решила жить с бабушкой и дедушкой. В отличие от занятой личной жизнью родительницы, те всегда проявляли по отношению к ребенку любовь и заботу.

Все выяснилось, когда во время антракта артистка позвонила домой, но трубку никто не поднял. Тогда она дозвонилась до своих родителей — там и застала беглянку.

Арина заявила Прокловой, что к ней не вернется и в суде скажет о том, что отрекается от матери.

«Я упала в обморок после этих слов», — с ужасом вспомнила знаменитость в шоу «Секрет на миллион».

Понадобилось немало времени, чтобы конфликт между близкими людьми сошел на нет. Звезда поняла, что была не самой лучшей мамой, и сделала все возможное, чтобы загладить свою вину.