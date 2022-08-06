Упаднический фильм: чем «Карнавал» разочаровал современных россиян

Фильм «Карнавал» стал большим успехом для исполнительницы главной роли Ирины Муравьевой, несмотря на то, что она сыграла 17-летнюю девушку будучи в возрасте 30 лет. Эту картину Татьяны Лиозновой любят и вспоминают до сих пор, а песня «Позвони мне, позвони» и вовсе стала народным хитом. Вот только современные зрители не оценили работу советских сценаристов и нашли недостатки в «Карнавале».

Многие зрители уверены, что фильм «Карнавал» заканчивается слишком пессимистично. Как пишет автор Дзен-канала «Горожанин », если бы героиня Муравьевой вернулась домой ради больной матери, то это было бы благородным решением и не оставило бы после себя чувство горечи. «Удручающий, упаднический финал», — пишет он. Другие зрители возмущаются, что провинциалов представили не в самом привлекательном свете. «А почему именно такой финал? Да потому, что советские фильмы должны воспитывать, учить, как надо жить. Потому и итог: нечего в Москве делать, живи в своей провинции!», «Когда в юности смотрела фильм, да, финал меня обескураживал! Как и выбор Ирины Муравьевой на главную роль», — пишут зрители. Стоит отметить, что жаркие споры по поводу финала картины ходят уже давно: вернулась ли Нина Соломатина в Москву, чтобы исполнить свою мечту, или же осталась в родном Оханске, позабыв о сцене. Мнения зрителей на этот счет расходятся, и те, кто видит фильм в удручающем свете уверены, что героиня Муравьевой поставила крест на свой мечте.