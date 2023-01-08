Унизила парой едких фраз: гляньте на красавицу, отказавшую Марлону Брандо (фото)

Из-за скверного характера Марлона Брандо пострадали многие его коллеги. Актеры рассказывали, что с артистом невыносимо работалось из-за его колкостей и выходок на съемочной площадке. Но были и другие жалобы.

Неприятный инцидент произошел в 1967 году. Во время работы над фильмом «Графиня из Гонконга» Брандо то и дело оказывал Софи Лорен знаки внимания. А однажды актер не сдержался и стал внаглую распускать руки. Лорен пришла в ярость от этой вопиющей выходки коллеги, но тут же взяла себя в руки. Она обернулась с совершенно невозмутимым видом и посмотрела на Брандо со всем презрением. Ледяным тоном Софи произнесла: «Ты никогда не осмелишься сделать это снова. Больше никогда!»

Лорен позднее вспоминала, что в этот момент Марлон выглядел слабым и беззащитным, словно жертва собственной сомнительной славы. После того как актриса поставила Брандо на место, он от нее отстал. Но вот работать с артистом после произошедшего Лорен было крайне тяжело. Ее слова передает издание Independent.