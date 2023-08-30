Унизила, но изысканно: Боярскому дала от ворот поворот известная актриса

Главный новогодний фильм СССР «Ирония судьбы, или С легким паром!» после выхода на экраны произвел фурор. Заливная рыба стала главным праздничным блюдом, а польская актриса Барбара Брыльска — одной из самых желанных женщин, ее можно было назвать даже секс-символом того времени. В жизни она обладала не меньшей харизмой и обаянием, чем на экране, поэтому неудивительно, что красавица разбивала мужские сердца.

Попал под очарование роковой блондинки и главный мушкетер страны Михаил Боярский. В эфире телепередачи «Сегодня вечером» он признался, что тоже стал жертвой ее красоты и влюбился. Но Брыльска отшила актера. Причем, по его словам, сделала это с истинным благородством: отвергла изысканно, даже унизив, но оставив надежду, что ситуация может перемениться.

Однако жизнь так больше и не свела Михаила Боярского и Барбару Брыльскую. В 1977 году актер женился на Ларисе Луппиан, с которой состоит в браке до сих пор.