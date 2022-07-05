Унизил Юдашкина на всю страну: поступок ведущего «Модного приговора» вызвал оторопь

Александр Васильев столкнулся с критикой пользователей Сети из-за своего участия в мероприятии, посвященном 100-летию Пьера Кардена. Подробностями ситуации стилист поделился в личном Telegram-канале.

На прошлой неделе звезда «Модного приговора» стал гостем конкурса красота World Beauty, часть которого была посвящена юбилею прославленного французского кутюрье. По словам Васильева, в честь этого ему даже вручили памятную золотую медаль. Другими гостями вечера стали Вячеслав Зайцев и Бедрос Киркоров.

Рассказ телеведущего возмутил его подписчиков. Многие обратили внимание, что среди приглашенных не было Валерия Юдашкина, одного из главных российских модельеров. Как уверены подписчики, то, что Васильев даже не упомянул дизайнера в записи, обесценивает талант кутюрье.

Также многие осудили и организаторов мероприятия. По их мнению, неправильно было пригласить Бедроса Киркорова, но проигнорировать Юдашкина на таком важном для него событии.