Унизил генсека перед толпой: пьяная выходка Ефремова шокировала иностранцев

Олег Ефремов был кумиром миллионов. Звезда фильмов «Берегись автомобиля», «Три тополя на Плющихе», «Здравствуй и прощай», он проявил себя и как выдающийся режиссер. Но был у мэтра один существенный недостаток, отравлявший его жизнь, — это неуемная тяга к спиртным напиткам. Из-за вредной привычки актер то и дело влипал в истории.

О зависимости звезды прекрасно знали в родном МХАТе. После очередной выходки к Ефремову приставили специального человека, следившего за поведением и моральным обликом подопечного. Однако, несмотря на старания «комиссара по трезвости», эксцессов избежать не удалось.

На театральных гастролях в Болгарии Олег Николаевич в очередной раз «перебрал». Во время торжественного банкета с лидером страны артист опрокидывал рюмку за рюмкой. И в итоге заснул на месте иностранного генсека, уронив лицо в салат. Когда политик вернулся к столу, советский актер в нетрезвом виде сказал ему «пару ласковых».