Унизил детей от экс-супруги на всю страну: народ ахнул от признания Евгения Цыганова

Евгений Цыганов рассказал об умственных способностях своих наследников. Знаменитость разоткровенничался в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак! ».

Впервые отцом прославленный артист стал в 2005 году, а после его бывшая избранница Ирина Леонова подарила ему еще 6 наследников. Сейчас все дети Цыганова учатся в школе, но, как оказалось, он не видит для них будущего вне России. По словам артиста, его дети вряд ли смогли бы справиться с иностранной учебной программой, поскольку они не отличаются старанием и не проявляют интерес к учебе.

«Они так плохо учатся», — заметил артист.

Цыганов не стал раскрывать другие подробности. Однако, как признались поклонники, они уловили разочарование в словах артиста. Якобы знаменитость недоволен своими наследниками, с которыми вот уже несколько лет не живет вместе.