Унижения не простил: чем обернулся конфликт Константина Райкина со студенткой

О любовных похождениях Константина Райкина ходят легенды. По слухам, актер крутил множество романов, в том числе и со студентками МХАТа. Но приходилось знаменитости сталкиваться и с отказом, причем в весьма грубой форме.

Один из известных Telegram -каналов предал огласке историю, которая произошла с народным артистом и звездой сериала «Универ. Новая общага» Настасьей Самбурской. Карьера артистки складывалась непросто — например, она была отчислена с первого курса МХАТа. Столь кардинальные меры были приняты по отношению к знаменитости не из-за плохой учебы, а из-за того, что она подняла руку на Райкина.

Если верить инсайдерской информации, то конфликт случился из-за домогательств Константина Аркадьевича к Самбурской. Настасья вступать в интимную связь с педагогом не пожелала и резко ответила на его «ухаживания». Вылетевший от удара артистки в коридор Райкин не смог простить такого унижения.

Самбурская же, которой после всего случившегося пришлось забрать документы из учебного заведения, не растерялась. Впоследствии она поступила в ГИТИС и все же построила успешную карьеру.