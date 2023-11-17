Унижал, не подбирая выражений: что творилось между главными звездами фильма «Весна на Заречной улице»

Николай Рыбников и Нина Иванова стали звездами после выхода фильма «Весна на Заречной улице». Многие зрители до сих пор не имеют ни малейшего представления о том, какие страсти кипели на съемках популярной ленты Марлена Хуциева.

Исполнителю главной роли его экранная партнерша сразу не понравилась. Больше всего артиста возмущала неопытность коллеги по цеху. Он боялся, что из-за Ивановой проект потерпит полный провал.

Чтобы гармонично смотреться в образе учительницы, Нина Георгиевна ходила на уроки в школу и наблюдала за учебным процессом. Все дубли давались ей с первого раза, но отношение Рыбникова это никак не меняло. Поддерживать Иванову он не собирался.

Лицедей постоянно отпускал колкие замечания в адрес актрисы. Унижая ее, он выражений не подбирал. Например, за глаза Рыбников называл Иванову «дубиной».