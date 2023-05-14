Умирали по очереди: что за жуть происходила с актерами фильма «Мастер и Маргарита»

Владимир Бортко представил свою экранизацию романа «Мастер и Маргарита» в 2005 году. Телевизионная версия привлекла внимание зрителей по всей стране, которые расхваливали актерскую игру и трепетное отношение к литературному источнику. При этом люди не догадывались, с какими несчастьями столкнулись члены съемочной группы.

Так, еще во время работы над фильмом у артистов начались проблемы. Олег Басилашвили, сыгравший Воланда, после одной из сцен потерял голос, а актер Александр Адабашьян попал в больницу с сердечным приступом.

После выхода картины на экраны актеры начали умирать. Александр Чабан скончался в 47 лет, спустя год ушли из жизни Павел Комаров и Станислав Ландграф. Смерть унесла жизни Кирилла Лаврова и Евгения Меркурьева, а также Александра Абдулова, Юрия Оськина, Галины Барковой и других артистов.

В итоге десятки человек, сыгравших в картине, в течение нескольких лет ушли из жизни. И внимательные поклонники уверены, что это далеко не трагичное совпадение, а настоящее проклятие.