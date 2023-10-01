«Умирала несколько раз»: Лорак впервые решилась на откровение о личном

Последний год был для Ани Лорак очень тяжелым. Артистка не раз подвергалась травле со стороны фанатов и боролась с отменой своих концертов. Женщина даже на некоторое время покинула Россию, но вернулась с новым бойфрендом, которого встретила на Ибице.

Несмотря на поддержку возлюбленного, справиться с навалившимися проблемами певице было нелегко. Но звезда стойко переносит все испытания. По словам Лорак, в этой жизни ей пришлось перенести и не такое. У артистки было тяжелое детство, она потеряла брата, и все нынешние перипетии кажутся ей мелочью.

На шоу «Однажды» Каролина рассказала, что встретила в своей жизни столько предательства и боли, что уже не боится трудностей. По мнению исполнительницы, она выполняет в этом мире особую миссию и старается нести людям добро.