Умерла внезапно: в семью Ульянова пришла страшная беда

Елена, единственная дочь Михаила Ульянова, тяжело перенесла смерть отца в 2007 году. Но звездной наследнице не суждено было надолго пережить любимого родителя. Вчера 63-летняя женщина скоропостижно скончалась: ее тело нашли в столичной квартире на Большой Бронной улице.

Причина смерти еще не озвучена, как пишет Telegram-канал «МК: срочные новости». СМИ сообщают, что, скорее всего, к кончине привели проблемы с сердцем. Но правоохранительным органам еще предстоит заняться расследованием дела.

Елена Ульянова не пошла по стопам родителей-актеров, а предпочла профессию художника-графика и работу в газетах. После ухода из жизни отца женщина занималась благотворительностью и помогала пожилым советским актерам. У Елены осталась взрослая дочь Елизавета, а также внуки Игорь и Анастасия.