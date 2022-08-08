«Умерла спустя неделю»: в семье Киркорова молчат о жуткой трагедии

Филипп Киркоров оказался обладателем семейной тайны. Как выяснилось, около 20 лет назад произошла жуткая трагедия, о которой все в семье певца молчали. В 2002 году у Филиппа родилась сестра. Его отец Бедрос в браке со второй женой Людмилой на протяжении долгих лет мечтал о ребенке, но планы не сбывались. Беременность наступила, когда женщине было уже за 40 лет. Она приняла решение рожать, несмотря на все возрастные риски. Но появившаяся на свет девочка вскоре скончалась — у малышки не раскрылось легкое.

«Умерла спустя неделю. Мы успели дать ей имя Ксения в честь Ксении Петербургской», — рассказывал Бедрос Киркоров в шоу «Секрет на миллион».

Он сетовал, что традиционно в его семье девочек называют именами бабушек, и Ксения должна была стать Софией. Бедрос даже предполагал, что за такое своеволие их с женой и наказала судьба.

От Филиппа факт появления сестры на свет скрывали до самой смерти Ксении. В тот момент он был женат на Алле Пугачевой, и, по слухам, они тоже безуспешно пытались завести детей. Бедрос решил, что новости о скором пополнении в его семье только разозлят сына. Случившаяся драма рассорила старшего и младшего Киркоровых на некоторое время. Поп-король считал, что мог бы помочь связями в медицинских кругах, если бы знал о проблемах сестры со здоровьем. На могиле Ксении певец так и не был, признаваясь, что сама мысль об этом причиняла ему страшную боль.